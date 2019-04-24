Eski Melikşah'ta okutman olan sanığa FETÖ'den hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık C. P. hazır bulundu.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Olağanüstü Hal (OHAL)'de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Melikşah Üniversitesi'nde okutman olarak çalışan ve örgütün gizli haberleşme programı by lock kullandığı iddia edilen C.P., örgüt ile ilgili tüm bildiklerini önceki savunmalarında anlattığını belirterek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık C.P.'ye, ‘silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, sanığın konumuna göre örgüt hakkında daha fazla bilgiye sahip olabileceği kanaatini gerekçe gösterip tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Şeref Kahraman

