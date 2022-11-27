Eski milli futbolcu Mehmet Oğuz vefat etti



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Mehmet Oğuz'un vefatıyla ilgili, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takım'ın eski oyuncusu Mehmet Oğuz'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 19'u A Milli Takım ve 6'sı U-21 Milli Takım olmak üzere toplam 25 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyen Mehmet Oğuz, futbola başladığı Galatasaray'da uzun yıllar görev alıp kaptanlık yapmıştı. "Büyük Mehmet" lakabıyla bilinen Mehmet Oğuz, kariyerinin son bölümünde Fenerbahçe'de forma giymişti.

Mehmet Oğuz anısına 27 ve 28 Kasım tarihlerinde oynanacak tüm müsabakalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Merhum Mehmet Oğuz'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Galatasaray, Fenerbahçe ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

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