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Eski milli futbolcu Ümit Özat'ın babası Ali Özat son yolculuğuna uğurlandı

Eski milli futbolcu Ümit Özat'ın babası Ali Özat son yolculuğuna uğurlandı
Eski milli futbolcu Ümit Özat'ın babası Ali Özat son yolculuğuna uğurlandı

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından milli futbolcu Ümit Özat'ın babası Ali Özat son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ali Özat için Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Camii'nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazede Özat ailesinin yakınlarının yanı sıra spor camiasından pek çok isim yer aldı. Ali Özat'ın naaşı, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere gözyaşları arasında defin alanına götürüldü.

Ali Nargüner - Tolga Başer

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