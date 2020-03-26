Eski Milli futbolcunun eski eşi serbest kaldı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gölormanı Köyü'nde yaptığı uygulama sırasında lüks bir aracın jandarma ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Aracın sürücüsü olan şahıs kendisini durdurmak isteyen jandarma ekiplerinin üzerine aracını sürerek jandarma astsubaya çarptı ve yaralanmasına neden oldu. Ardından ise jandarma ekipleri aracı takibe alarak Cumayeri sapağı mevkiinde yakaladı. Yakalanan şahıslardan birisinin cezaevi firari E.S. diğerinin ise eski futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık olduğu anlaşılmış ve kişiler Düzce Adliyesi'ne çıkartıldı. Yapılan sorgunun ardından Yağmur Aşık serbest kalırken, cezaevi firarisi E.S. tutuklanarak Çilimli Cezaevine gönderildi.

Enes Bektaş-Ali Yıldız

