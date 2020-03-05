Eski model Iphone kullanıcıları performans yavaşlamasından şikayetçi

Dünya genelinde Apple'ın performans yavaşlatma gerekçesiyle eski model iphone cep telefonları sahiplerine talep etmeleri halinde 25 dolar iade edeceği konuşuluyor. Dünya ile paralel şekilde Türkiye'deki kullanıcılar da eski modellerde görülen performans yavaşlamasından yana şikayetlerini dile getiriyor. Birçok Iphone kullanıcısı, Apple'ın eski model cep telefonları olan İphone 6, İphone 6s, İphone 7 ve SE modellerinin yeni yazılımların yüklenmesiyle yavaşlamasından yana rahatsızlıklarını dile getirdiler. Dünyaca ünlü teknoloji markasının bu hamlesinin yeni modellerinin satını artırmak amacıyla yapılan bir pazarlama stratejisi olduğunu düşünüyor.

Apple şirketi 2017 yılında, eski model cihazlarında ‘beklenmedik şekilde kapanmaların önüne geçmek' gerekçesiyle performans yavaşlatmasına gittiğini kabul etmiş, bunun üzerine bazı müşteriler tarafından dava edilmişti. Tüketici avukatları ile varılan anlaşma gereği sorumlu olduğunu kabul eden şirket, bu konuda tüketici avukatları ile uzlaşarak 93 milyon doları avukatlara verilmek kaydı ile 500 milyon dolara kadar ödeme yapma taahhüdünde bulunmuştu. Anlaşma gereği, iPhone 6, 6S, 7 ve SE model telefonu olan müşterilerin talepte bulunmaları halinde şirketten 25 dolar iade alabileceklerinin önü açılmıştı.

“Değiştirmek zorunda kalıyorum”

Bu gelişmelerin ardından kullanıcılar ‘performans yavaşlatma' durumundan rahatsızlıklarını dile getirdiler. Kullanıcılardan Burak Demir eski model telefonların performanslarının yavaşlatılmasından duyduğu rahatsızlığı ifade ederek, “2-3 sene de bir telefonumu değiştiriyorum. Değiştirmek zorunda kalıyorum. Çünkü telefona yeni sürümler geldikçe eski modeller yavaşlatılarak kullanılamaz duruma geliyor. Yeni bir telefon aldırtmaya zorluyorlar” dedi.

“Telefonu 4 sene önce aldım şuan kullanılamaz hale geldi”

Bir başka kullanıcı Sine Koç “Apple'ın eski model telefonlarını yavaşlattığını uzun zamandır düşünüyordum. Kullandığım telefon zamanla yavaşlamaya başladı. Telefonu 4 sene önce aldım şuan kullanılamaz hale geldi. Bu durumun yanlış bir pazarlama taktiği olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Bir başka kullanıcı Dilara Başaran da şikayetlerini dile getirerek “Ortalama 4 yılda bir telefonumu değiştiriyorum. Çünkü bir süre kullandıktan sonra telefondaki uygulamalar kullanılamaz hale geliyor. Bu uygulama vatandaş için üzücü bir durum” diye konuştu.

Murat Ergin - Uğur Çetin

