Eski Mossad Başkanı Yossi Cohen, Avusturyalı milyarderden aldığı parayı iade etti

İsrail İstihbarat Şefi Mossad eski Başkanı Yossi Cohen görevde olduğu 2016 yılında kızının düğünü için Avusturyalı milyarder James Parker'dan 20 bin dolar nakit para almıştı. İsrail medyasının olayı ortaya çıkarmasının ardından eski başkan hakkında soruşturma açılmıştı. Gerçekleştirilen soruşturmaların ardından Cohen, Avusturyalı milyarderden aldığı 20 bin dolar nakit parayı iade etti.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Cohen'in Parker'dan aldığı parayı Mossad'ın hukuk danışmanına bildirdiği ve bu durumun yasa dışı gerçekleşmediği belirtildi. Açıklamada, "Olay, ilgili tüm hususlar dikkate alınarak kanuna uygun bir şekilde incelendi" denildi.

Eyalet Savcılığı, Cohen'in davasında daha fazla soruşturmaya mı yoksa dosya kapatmaya mı gidileceği konusunda henüz net bir açıklama yapmadı.

Cohen katıldığı bir televizyon programında parayı kabul etmesinin büyük bir hata olduğunu ve iade edeceğini söylemişti.