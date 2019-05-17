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Eski muhtar bacanağını ve iki çocuğunu öldürdü

Eski muhtar bacanağını ve iki çocuğunu öldürdü
Eski muhtar bacanağını ve iki çocuğunu öldürdü

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Üçhüyük Mahallesinin eski muhtarı, tartıştığı bacanağı ve 2 oğlunu tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Çumra ilçesine bağlı Üçhüyük Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üçhüyük Mahallesi eski Muhtarı Turan B., henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı bacanağı Adem A. ve çocukları F.A. ile Z.A.'yı beylik tabancasıyla vurdu. Baba ve iki oğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayet zanlısı Turan B., jandarmayı arayarak teslim oldu. Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden baba Adem A. ile oğullarının cesetleri otopsi için Çumra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.  

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