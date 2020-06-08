Eski muhtar evinde ölü bulundu, ablası sinir krizi geçirdi

Side Yalı Mahallesinde 1996-2004 yılları arasında 2 dönem muhtarlık görevinde bulunan, turizm ve hayvancılıkla uğraşan Side'nin tanınmış ve sevilen simalarından Şaban Özen evinde ölü bulundu.Aynı zamanda Side Rahvan atçılar Kulübü Kurucu üyesi olan Şaban Özen'in 2-3 yıldır psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü, yaklaşık 4 aydır evinden hiç çıkmadığı bildirildi. Şaban Özen'in aynı apartmanda oturan ablası, kardeşinin evine girip hareketsiz halde görüncü 112 Acil çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri Özen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Arif Kaplan

