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Eski muhtara onlarca kişi aynı anda saldırdı

Eski muhtara onlarca kişi aynı anda saldırdı
Eski muhtara onlarca kişi aynı anda saldırdı

Erzurum’da eski muhtar, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen grubun saldırısına uğradı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Toparlak köyü eski muhtarı olduğu belirtilen R.Ö., Mahallebaşı semtinde pazar ortasında, aralarında husumet bulunan bir grubun saldırısına uğradı. Kahvehanede oturan muhtar, tekme ve yumruklu saldırıda bir anda yerde kaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, kaçmaya çalışan eski muhtar aracın arkasına kaçmaya çalışırken grup koşarak burada da saldırmaya devam etti. Kavga, çevredeki vatandaşların çabası ile sonlandırılmaya çalışıldı. Polis kavgayla ilgili inceleme başlattı.

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