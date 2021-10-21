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Eski muhtarın evine silahlı saldırı

Eski muhtarın evine silahlı saldırı
Eski muhtarın evine silahlı saldırı

Mersin’in Tarsus ilçesinde eski muhtarın evine gece silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle eski muhtarı Kenan Pehlivancık'ın 22.00 sıralarında evinde oturduğu esnada 3 el silah sesi duyuldu. Silah sesini duyan Pehlivancık ve ailesi oturma odasında kendilerini yere attılar. Bir süre sonra dışarı çıkan Pehlivancık, dışarıyı kontrol ettikten sonra evin balkon kısmına 1 mermi isabet ettiğini tespit etti. Pehlivancık durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polisler, geniş çaplı çalışma başlattı. Polis olayın faillerini yakalamak için operasyon başlattı.

Kimseyle bir düşmanlığı olmadığını belirten Kenan Pehlivancık, evde oturduğu sırada silah seslerini duyduğunu söyledi. Pehlivancık, “Silah seslerinin ardından dışarı çıktığımda sokakta hızla bir arabanın uzaklaştığını gördüm. Yaklaşık 50 metre uzaktan 1 el daha ateş edildiğini gördüm. 3 el silah sesi duyduk. 1 el balkonuma isabet etti. Emniyet güçlerimiz faillerin yakalanması için çalışma başlattı. İnşallah kısa sürede failler yakalanırlar. Devletimize güveniyorum” dedi.

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