İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eski nişanlısına kezzap atan şahıs "Su saatine bakacağım" bahanesiyle kapıyı açtırmış

Eski nişanlısına kezzap atan şahıs
Eski nişanlısına kezzap atan şahıs "Su saatine bakacağım" bahanesiyle kapıyı açtırmış

Konya'nın Çumra ilçesinde, üzerine kezzap attığı 28 yaşındaki eski nişanlısını ağır yaralayan şahsın, "Su saatine bakacağım" bahanesiyle kapıyı açtırıp kezzabı döktüğü ortaya çıktı. Olaydan sonra kaçan şahıs, polis ekiplerince yakalandıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Eski nişanlısına kezzap atan şahıs "Su saatine bakacağım" bahanesiyle kapıyı açtırmış - Tıkla İzle

Olay, 19 Haziran Pazar günü Çumra ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Çumra ilçesindeki bir markette kasiyer olarak çalışan Merve Küçüktekin (28), nişanlısı sözleşmeli er Sabit Türk (26) anlaşamayarak 1 yıl önce ayrıldı. Ayrılmayı kabul etmeyen Sabit Türk, genç kıza psikolojik baskı uygulayarak tehdit etmeye başladı. Geçtiğimiz pazar günü eski nişanlısının evine giden Sabit Türk, kendisini görevli gibi tanıtarak "Su saatine bakacağım" bahanesiyle kapıyı açtırıp eksi nişanlısının yüzüne kezzap attıktan sonra kaçtı. Yüzünde, sırtında, kolunda ve vücudunun bir çok yerinde ciddi yanıklar oluşan Merve Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi Yanık Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, Ilgın ilçesinde yakalanan Sabit Türk emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İbrahim Yetkin

İLGİLİ HABER
Eski eşinin yüzüne kezzap atan sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı Eski eşinin yüzüne kezzap atan sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı
İLGİLİ HABER
Eski erkek arkadaşına kezzapla saldırdı Eski erkek arkadaşına kezzapla saldırdı
İLGİLİ HABER
Boşanmak isteyen eşine kezzapla saldırdı Boşanmak isteyen eşine kezzapla saldırdı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.