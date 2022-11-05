Eski nişanlısına kimyasal sıvı atan kişinin iddianamesi kabul edildi

Olay, 19 Haziran Pazar günü Çumra ilçesinde Bakkalbaşı Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, Çumra ilçesindeki bir markette kasiyer olarak çalışan Merve Küçüktekin (28), nişanlısı sözleşmeli er Sabit Türk (26) anlaşamayarak 1 yıl önce ayrıldı. Ayrılmayı kabul etmeyen Sabit Türk, genç kıza psikolojik baskı uygulayarak tehdit etmeye başladı. Eski nişanlısının evine giden Sabit Türk, kendisini görevli gibi tanıtarak "Su saatine bakacağım" bahanesiyle kapıyı açtırıp eksi nişanlısının üzerine kezzap attıktan sonra kaçtı. Yüzünde, sırtında, kolunda ve vücudunun bir çok yerinde ciddi yanıklar oluşan Merve Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi Yanık Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ilgın ilçesinde yakalanan şüpheli Sabit Türk ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İbrahim Yetkin

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