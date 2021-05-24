Eski NSA çalışanı Snowden'dan ABD'ye gönderme!

Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Litvanya'nın başkenti Vilnius'a seyahat etmekte olan Rynair'e ait yolcu uçağının dün Belarus'un başkenti Minsk'e zorunlu iniş yaptırılması ve muhalif gazeteci Raman Pratasevich'in gözaltına alınmasının ardından başlayan krize Rusya'ya kaçan ABD Ulusal Güvenlik Dairesi eski çalışanı Edward Snowden da dahil oldu. Snowden sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Muhalifleri tutuklamak için uçakları indirmek her zaman çirkin olmuştur. Bu Bush döneminin 'olağanüstü yorumunun' (devlet görevlileri tarafından uluslararası kaçırma) modern ifadesidir ve hangi bayrak altında olursa olsun karşı çıkılmalıdır” dedi.

ABD yönetiminin isteği doğrultusunda 2013 yılında eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in uçağının Snowden'ı aramak için Avusturya'nın başkenti Viyana'ya acil iniş yaptırıldığı iddia edilmişti.

Beyaz Saray, Morales'in uçağı ile ilgili soruya net cevap vermedi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki düzenlediği basın toplantısında, Başkan Joe Biden'in Protasevich aleyhindeki suçlamaları ve Ryanair uçağının zorla iniş yaptırılmasını “çirkin” ve “endişe verici” bulduğunu aktardı. Bir muhabir toplantı sırasında Psaki'ye, Biden yönetiminin Protasevich aleyhindeki suçlamalar hakkında düşüncelerini ve 2013'te Morales'in uçağının Snowden'ı aramak için Viyana'ya acil iniş yapmak zorunda kalması gibi bir karar verip vermeyeceğini sordu. Psaki'nin cevabı ise, "Sanırım bu konu hakkında özellikle kapsamlı bir yorum yaptım. Dünya çapındaki ortaklarımızla çalışıyoruz, sizin için başka bir şeyim olduğunu sanmıyorum” oldu.

Psaki, ABD'nin olaya yanıt olarak atılacak sonraki adımları değerlendirmek için NATO, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerdeki ortakları ile yakın koordinasyon içinde olduğunu ifade etti.

ABD'li bilgisayar uzmanı eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve eski Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) çalışanı Snowden, NSA belgelerini medyaya sızdırmış, adli yargılamadan kaçmak için ülkeyi terk edip Rusya'ya sığınmıştı.