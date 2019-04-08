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Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ'den gözaltına alındı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ'den gözaltına alındı
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ'den gözaltına alındı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de aralarında bulunduğu 20 kişi FETÖ/PDY yapılanması kapsamında gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ÖSYM Başkanlığındaki yapılanması ile ilgili soruşturmada, aralarında ÖSYM eski başkanı Ali Demir'in de bulunduğu, 6'sı halen kurumda aktif görevde olan toplam 34 şüpheli hakkında Ankara merkezli İstanbul, Adana, Eskişehir, İzmir, Nevşehir ve Trabzon illerinde 08/04/2019 tarihi saat 06.30 itibariyle gözaltı kararı verilmiştir. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda şu ana kadar 20 şüpheli gözaltına alınmıştır.

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