Eski Pakistan Başbakanı Khan'a suikast girişimi

Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan, erken seçim için destekçileriyle birlikte konvoy oluşturarak 28 Ekim'de başkent İslabamad'a doğru hareket etmişti. Konvoya, Punjab eyaletinin Wazirabad kentinde yakınlarında kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan tarafından ateş açıldı. Bacağından yaralandığı öğrenilen Khan, saldırı esnasında bulunduğu otobüsten indirilerek zırhlı araçla hastaneye sevk edildi. Saldırıda Imran Khan'ın Pakistan Adalet Hareketi (PTI) Partisi milletvekilinin de bulunduğu toplam 6 diğer kişi de yaralandı. Saldırgan olay yerinde yakalandı.

Öte yandan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yetkililere acil soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Khan'a 5 yıl siyasi yasak

Pakistan'da 10 Nisan'da Ulusal Meclis'te Khan ve hükümeti için güven oylaması yapılmış, hükümetinin güven oyu alamaması üzerine Khan başbakanlık görevinden alınmıştı. 11 Nisan'da ise başbakanlık görevine Şahbaz Şerif seçilmişti.

Pakistan Yüksek Seçim Komisyonu ise 21 Ekim'de Khan'a yabancı ülkelerin liderlerinden ve temsilcilerinden aldığı resmi hediyeleri yasa dışı bir şekilde sattığı gerekçesiyle 5 yıl siyasi yasak getirmişti. Pakistan'da seçimlerin gelecek yıl Ekim ayında yapılması planlanıyor.

SALDIRGAN

Eski Pakistan Başbakanı Khan'a ateş açan saldırgan: "Halkı yanılttığı için öldürmek istedim"

Olayın ardından yakalanan saldırgan suçunu itiraf ederek, "Imran Khan insanları yanlış yönlendiriyordu. İzlemeye dayanamadım ve bu yüzden onu öldürmek istedim. Onu öldürmek için elimden geleni yaptım. Sadece İmran Khan'ı öldürmek istedim, başkasını değil" dedi. Saldırgan suç ortağının olmadığını söyleyerek, "Yanımda başka kimse yoktu. Yalnızım" dedi.

Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanından saldırıya kınama

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, İmran Khan'a yönelik silahlı saldırının 'şok edici, endişe verici, utanç verici ve korkakça' olduğunu söyleyerek, “Imran Khan'a hain bir suikast girişimi gerçekleştirildi. Allah'a şükrediyorum kendisi güvende ama bacağına birkaç kurşun isabet etmiş ve umarım durumu kritik değildir. Bu saldırı şok edici, endişe verici, utanç verici, aldatıcı ve korkakça. Allah ona ve tüm yaralılara şifa versin” dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise şiddetin siyasette yeri olmaması gerektiğini söyleyerek, "PTI başkanının erken iyileşmesi için dua ediyorum. Siyasette şiddetin yeri yoktur. Silahlı saldırıya ilişkin Pencap eyalet hükümetine soruşturma ve güvenlik için gerekli tüm destek verilecek" ifadelerini kullandı.

Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan erken seçim için destekçileriyle birlikte konvoyla 28 Ekim'de başkent İslabamad'a giderken Pencap eyaletine bağlı Wazirabad kenti yakınlarında bir saldırgan tarafından ateş açılmış, Khan bacağından yaralanmıştı. Saldırıda Imran Khan'ın yanı sıra aralarında Pakistan Adalet Hareketi (PTI) Partisi milletvekilinin de bulunduğu toplam 6 kişi yaralanmış, saldırgan olay yerinde yakalanmıştı.

Abid Mazhar

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