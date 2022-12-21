Eski Peru Devlet Başkanı Castillo'nun ailesi sığınmacı olarak Meksika'ya gitti

Peru'da 7 Aralık'ta başlayan siyasi kriz ve Eski Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun gözaltına alınmasının ardından, başkent Lima'daki Meksika Büyükelçiliği'ne sığınma talebinde bulunan Castillo'nun ailesinin Meksika'ya ulaştığı bildirildi. Dün Meksikalı yetkililerin sığınma talebini kabul etmesinin ardından Peru hükümeti tarafından istenmeyen kişi ilan edilerek ülkeyi 72 saat içinde terk etmesi istenen Meksika'nın Lima Büyükelçisi Pablo Monroy Conesa da Castillo'nun eşi ve 2 çocuğuna eşlik etti. Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Castillo'nun ailesinin başkent Mexico City'e ulaştıklarını bildirdi ve bu sayede ülkesinin sığınma geleneğini onurlandırdıklarını belirtti. Bakan Ebrard ayrıca, sınır dışı edilen Monroy'u da karmaşık koşullar altındaki çalışmalarından dolayı takdir ettiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard dün yaptığı açıklamada, Lima'daki Meksika Büyükelçiliği'ne gelerek başvuruda bulunan Castillo'nun ailesine, ülkesi tarafından sığınma hakkı verildiğini açıklamıştı. Olay üzerine Peru Hükümeti ise Meksika'nın Lima Büyükelçisi Pablo Monroy'u ülkesinin içişlerine karışmakla suçlayarak istenmeyen kişi ilan etmiş ve 72 saat içinde Peru'yu terk etmesini talep etmişti.

Son olarak 2019'da ülkesindeki siyasi kriz nedeniyle istifa eden Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in sığınma talebine olumlu yanıt veren Meksika, bundan önce de aralarında Fidel Castro, Lev Troçki, Jose Marti ve son İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi gibi önemli isimlerin bulunduğu birçok kişiyi siyasi sığınmacı olarak kabul etmişti.

Saim Sevinç



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