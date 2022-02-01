Eski Sağlık Bakanı Özsoy'un vefat eden eşi memleketinde toprağa verildi

Şerife Özsoy 80 yaşında Ankara'da yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti. Özsoy için memleketi olan Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, Bolvadin İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Sökmen, İl Genel Meclisi Bolvadin Abdülkadir Emrullahoğlu ile Özsoy ailesi ve sevenleri katıldı. Özsoy'un cenazesi kılınan namazın ardından Bolvadin Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Öte yandan, eski Bakan Özsoy da yaklaşık 4 yıl önce vefat etmişti.



Onur Dal

