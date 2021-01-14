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Eski sevgilisini bağlayıp evi yakmıştı, şahsın görüntüleri ortaya çıktı

Eski sevgilisini bağlayıp evi yakmıştı, şahsın görüntüleri ortaya çıktı
Eski sevgilisini bağlayıp evi yakmıştı, şahsın görüntüleri ortaya çıktı

Ataşehir'de eski sevgilisini ellerini ve ayaklarını koli bandı ile bağladıktan sonra evi ateşe veren şahsın, yangından önce apartmana girdiği görüntüleri ortaya çıktı.

Eski sevgilisini bağlayıp evi yakmıştı, şahsın görüntüleri ortaya çıktı - Tıkla İzle

Olay dün saat 19.30 sıralarında Mevlana Mahallesi, Hüseyin Ağırman Sokak'ta site içerisinde bulunan 15 katlı binanın 14. katında meydana geldi. Emre Y. isimli şahıs eski sevgilisini Alev Ş.'nin ellerini ve ayaklarını koli bandı ile bağladıktan sonra evi ateşe vermişti. Genç kadın olaydan ufak yaralarla kurtulmuştu.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Emre Y.'nin olay ile ilgili yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kamera kayıtları incelemesi sonucu Emre Y. isimli şahsın 13.38'de apartmana girdiği ve 16.48'de apartmandan çıktığı tespit edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Sadık Kahraman

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