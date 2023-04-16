Eski Sudan Başbakanı Hamdok'tan itidal çağrısı

Kuzey Afrika ülkesi Sudan'da ordu ile Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo liderliğindeki paramiliter güç olan Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında çatışmalar sürüyor. Eski Sudan Başbakanı Abdalla Hamdok, bölgedeki son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sudan'ın facialarla dolu bir dönemle karşı karşıya kaldığını belirten Hamdok, demokrasiye geçişin sağlanması için taraflar arasında gerilimin sona ermesi gerektiğini ifade etti. Diyaloğun, iki tarafı da çözümlere götüren bir pusula görevi üstlendiğini aktaran Hamdok, "Ülkede 3 yıl önce başlayan geçiş sürecinin tamamlanması için savaşın hemen yarın sona ermesi gerekiyor. Barış, halkın iç savaşa sürüklenmemesi için tek geçerli seçenek. Çatışan her iki tarafa da çağrıda bulundum. Bu savaşın asıl kazananının, kaybeden olduğunu söyledim. Uluslararası toplumdan da bu zor durumda Sudan'a yardımda bulunmasını talep ediyorum" dedi.

"Tüm tarafları ikna eden bir diyaloğa ihtiyacımız var"

Sudan'daki yiyecek, içecek ve ilaç sıkıntılarından da bahseden Hamdok, "Sizinle bu akşam bir araya gelmemin sebebi, Sudan'daki korkutucu insani durum. Gerileyen ekonomi, ilaç ve yiyecek eksikliği, elektrik ve su kesintilerine karşı mücadele her zaman vardı. Sivillerin gündelik faaliyetlerini yerine getirebilmesi için güvenli koridorlar oluşturulmalı ve ateşkes ilan etmeliyiz. Tüm tarafları ikna eden bir diyaloğa ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"İki taraf da diyaloğun kendileri için bir seçenek olmadığını söyledi"

Çatışmalar başlamadan önce hem ordu hem de RSF ile uzun görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Hamdok, "Onlara iki taraf arasında kurulması gereken bir diyalog teklifinde bulundum. Fakat ikisi de diyaloğun kendileri için bir seçenek olmadığını söyledi. Şimdi onlarla iletişim kurmakta zorlanıyorum ama yine de onlara ulaşmak için çaba göstermeye devam edeceğim. Halen iyimserim. İşler ne kadar kötü gözükse de, yine de oturup sorunları çözmek için bir şansa sahibiz" sözlerine yer verdi.

Çatışmalarda 56 kişi öldü

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi (CCSD) tarafından yapılan açıklamada, ülkede devam eden çatışmalarda can kaybının 56'ya, yaralı sayısının ise 595'e yükseldiği aktarıldı.

Taraflar arasındaki anlaşmazlık

Sudan'da ordu ile RSF arasındaki gerilim, 5 Aralık 2022'de sivil hükümete geçişin ve demokratik seçimlerin önünü açması amacıyla imzalanan “çerçeve anlaşmada” RSF'nin tamamen orduya entegre edilmesini içeren reformdan kaynaklanıyor. Ordunun başında bulunan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, RSF'nin ordudan bağımsız bir güç olarak hareket etmesine daha fazla müsamaha göstermeyeceğini belirterek derhal orduya katılmasını, RSF'nin başındaki Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo ise bunun sivil bir yönetim ile gerçekleştirilmesini istiyor. RSF, eski yönetimde Darfur'daki isyancılara karşı savaşmak için kurulmuştu.

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