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Eski Tahran Belediye Başkanı eşini öldürdü

Eski Tahran Belediye Başkanı eşini öldürdü
Eski Tahran Belediye Başkanı eşini öldürdü

Eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi, aile arasındaki bir kavga nedeniyle eşini öldürdüğünü itiraf etti.

İran'ın başkenti Tahran'da, bu sabah önceki Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi'nin ikinci eşi Mitra Ustad Saadat, Abad'daki evinde ölü bulundu. İran Emniyet güçlerinin ilk belirlemesine göre silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mitra Ustad'a 5 el ateş edildiği ve cesedinin okuldan dönen 13 yaşındaki oğlu tarafından bulunduğu belirtildi. 

Şüpheli olarak aranan Tahran'ın eski Belediye Başkanı Necefi'nin emniyet güçlerine teslim olarak eşini öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi. Tahran savcılığından yapılan açıklamada, Necefi'nin cinayeti itiraf ettiği ve eşini aile arasındaki sorunlar nedeniyle öldürdüğünü belirttiği aktarıldı. 

Muhammed Ali Necefi, İran'da eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani döneminde Eğitim Bakanlığı görevinde bulunmuş, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yardımcısı olarak görev yapmasının ardından 2017 yılında Tahran Belediye Başkanı görevini yürütmüştü.  

Aynur Sena Çabuk
 

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