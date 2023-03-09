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Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı.

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı - Tıkla İzle

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı. Eski siyasetçi Necmeddin Kocataş, özel bir hastanede yatan Cindoruk'u ziyaret etti. Ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Kocataş, “Eski bir ağabeyim. Gittim yukarıya, odada ziyaret ettim. Beni görünce 'Nereden çıktın' dedi. Soramadım 'Nedir,niye geldiniz' diye. Yüzünün rengi, gülümsemesi, tebessümü geçen haftayla hiç farkı yoktu. Rahatsızlığı nedir diye bir sinyal alamadım ama iyi gördüm” dedi.

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