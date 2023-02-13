Eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban tahliye edildi

Eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görüldü. SPK'deki rüşvet iddiaları ile gündeme gelen AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma aşamasında olan ve eski eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamalarıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Ünsal Ban, tahliye edildi.

Ahmet Furkan Gülap



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