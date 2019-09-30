Eski Ukrayna Başsavcısı Lutsenko'dan Trump'ı zorda bırakacak açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın azlinin istenmesine yol açan Ukrayna krizinde önemli bir açıklama geldi. Ağustos ayında Ukrayna'nın yeni cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky tarafından görevden alınan eski başsavcı Yuri Lutsenko, ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudolph Giuliani'nin Demokrat Parti'nin 2020 için en güçlü başkan aday adayı Joe Biden'ın oğlu Hunter'ı araştırması için birkaç kez istekte bulunduğunu doğruladı.

Lutsenko, Los Angeles Times'a verdiği röportajda, görev süresi boyunca Hunter Biden'ın yaptığı iddia edilen usulsüzlük ile alakalı kanıt bulunmadığını belirterek bunu Trump'ın avukatı Giuliani'yle paylaştığını söyledi. FBI veya diğer ABD kurumlarının konu üzerine soruşturma başlatmaları halinde işbirliğine açık olduğunu söyleyen Lutsenko, elindeki bilgilere göre Hunter Biden'ın Ukrayna yasalarını ihlal ettiğine dair bir delil olmadığın açıkça belirtti

“Bir ABD yetkilisinin çıkarları için soruşturma başlatamayacağım”

Lutsenko Trump'ın Biden'ın oğlunu araştırmasını isteyen avukatına, “Bunu cumhurbaşkanları aracılığıyla değil savcılar aracılığıyla ele alalım. Sadece kıdemli bir ABD yetkilisinin çıkarları için soruşturma başlatamayacağım” dediğini aktardı.

Serkan Bayar