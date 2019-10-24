Eski yönetici Hüseyin Yücel'den 1903 adet forma!

Beşiktaş'ta taraftarın başlattığı omuz omuza kampanyasına Başkan Ahmet Nur Çebi'nin destek vermesinin ardından yönetim kurulu üyeleri de çok sayıda forma almıştı. Siyah-beyazlı ekibin eski yönetim kurulu üyesi olan ve seçimde başkan adayı Serdal Adalı'nın listesinde yer alan Hüseyin Yücel de kampanyaya kayıtsız kalmadı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 1903 forma alarak kampanyaya destek vermesiyle birlikte bugün Kartal Yuvası'na giderek 1903 forma alan Hüseyin Yücel, "Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ardından ben de 1903 forma alarak kampanyaya destek verdim. Benim ardımdan 8 iş adamı arkadaşımızı daha 1903'er adet forma almaya davet ediyorum. Toplamda 10 kişinin 19030 forma almasını hedefliyorum" açıklamasını yaptı.

"Görev dağılımı sonrasında kapılarını çalacağım"

Seçim sürecinde Manchester United'ın eski genel müdürü Micheal John Eireannach ile bir araya gelerek geleceğe dair ön anlaşma yapan ve Beşiktaş'ın altyapısı için proje geliştiren Hüseyin Yücel, bu konuyla ilgili olarak da, "Biz seçilmezsek göreve gelecek olan yeni yönetime bu projeyi sunarak elimizden gelen desteği vereceğiz" demişti. Yücel bu konuyla ilgili olarak da, "Yeni yönetimin görev dağılımı yapmasını bekliyorum ve bu konuyla ilgilenecek olan arkadaşımız kim ise kendisiyle birlikte seve seve Manchester'a giderek bu projenin hayata geçmesi için girişimde bulunmak istiyorum. Beşiktaş için elimi her zaman taşın altına koymaya hazırım" diye konuştu.

Bozhan Memiş