Eskişehir Adana Demirspor Canlı İzle Bein Sports Max 1| Eskişehir Adana Demir Canlı Skor Maç Kaç Kaç

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Eskişehirspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı yayın izleme bilgileri ise işte burada yer alıyor...

Eskişehir Adana Demirspor nasıl canlı izlenir?

Eskişehir Adana Demirspor maçını beIN Sports 1 Max 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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Eskişehirspor Adana Demirspor maçı öncesinde stadyum ilaçlandı

Bu akşam Yeni Eskişehir Stadyumunda oynanacak olan Eskişehirspor-Adana Demirspor müsabakası öncesinde Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koronavirüse tedbir amaçlı stadyum ilaçlandı.

Korona tehlikesi sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonun (TFF) almış olduğu karardan dolayı seyircisiz oynanacak olan maç öncesinde stadyumda detaylı bir temizlik yapıldı. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından stadyumda ilaçlama çalışmaları yapıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Müdürlüğü yetkilileri, "Koronavirüs önlemleri kapsamında müdürlüğümüzce seyircisiz oynanacak olan Eskişehirspor-Adana Demirspor maçı öncesinde Yeni Eskişehir Stadyumunda, Eskişehirspor ve misafir takım soyunma odaları, sağlıkçı ve yedek kulübeleri, devlet protokol locası ve görevli personel alanlarının dezenfektasyon işlemleri yapıldı" ifadelerine yer verildi.

Murat Sancak: “Süper Lig'e çıkamazsak kongre yaparız”

TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, 7 hafta sonra Süper Lig'e eğer çıkamazlarsa yeni sezon öncesi kongre yapacaklarını açıkladı.

Mavi-lacivertli ekip son 3 haftada 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Başkan Sancak ise sosyal medya hesabından açıklama yaparak 7 hafta sonra Süper Lig'e çıkacaklarına inandığını söyledi.

Süper Lig'e çıkamama halinde yeni sezon öncesi kongre yapacaklarını açıklayan Sancak, şu ifadeleri kullandı:

“7 maç sonra veya lig sonunda Süper Lig'e çıkamamışsak oturur hep beraber yeni sezon başlamadan kongremizi yapar yeni yönetim planlamasını yaparız. Adana Demirspor yoluna yeni hedeflerle devam eder. Allah yar ve yardımcımız olsun.

Bu kulübün hocası Cüneyt hocadır. Metin Korkmaz'a gelince benim danışmanım olarak orada duruyor kararları hoca verir. Tek yetkili de hocadır. Sezon sonuna kadar bekleyin ondan sonrası Allah kerim. Şunu bilin sizin samimiyetiniz ve sevginiz olmasa bu gün bırakırdım. Ama hayatta kimseyi yarı yolda bırakmadım. Sezon sonu her şeyi konuşuruz. Sosyal medya delikanlıları Adana Demirsporlu olmayan çakalların sözlerine laflarına bakarak hareket etmem. Bu koltuk gerçek Adana Demirsporluların koltuğu. Onlar kimi istiyorlarsa getirirler. Allah'a emanet olun.”

