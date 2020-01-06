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Eskişehir ve Kütahya'da okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi

Eskişehir ve Kütahya'da okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi
Eskişehir ve Kütahya'da okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi

Valiliklerden yapılan açıklamalara göre, Eskişehir ve Kütahya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Eskişehir'de gece başlayan ve giderek etkisini arttıran kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Eskişehir'de dün gece başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün süreyle eğitim öğretime ara vereceği açıklandı. Yapılan açıklamada, "Bölgemizde görülen yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle, 06 Ocak 2020 Pazartesi günü, ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Bu kapsamda, engelli ve hamile kamu personeli de 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, açıklamayı sosyal medya hesabından da paylaşarak vatandaşlara duyurdu.

KÜTAHYA MERKEZDE SADECE TAŞIMA MERKEZİ OKULLAR TATİL

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada ise gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile tipinin kesintisiz sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Merkez ilçe, Aslanapa ve Gediz ilçelerinde taşıma merkezi okullar; Şaphane, Hisarcık ve Çavdarhisar ilçelerinde tüm eğitim kurumları ile Emet ilçesindeki temel eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul) eğitime bir gün ara verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

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