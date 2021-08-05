Eskişehir'de 2'nci doz aşısını olmayana çay yok

Eskişehir Kahveciler Odası Başkanı Zeki Çoban, Ankara Kahveciler Büfeciler Federasyonu'nun aldığı kararı duyurdu. Alınan karara göre Başkan Çoban, 2'nci doz Korona virüs aşını olmayan vatandaşların kahvelere alınmayacağı kararının alındığını belirtti. Eskişehir Kahveciler Odası Başkanı Zeki Çoban kararı şöyle ifade etti;

”Ankara Kahveciler Büfeciler Federasyonu'muzun dün itibariyle kahvelerimize 2'nci doz aşısını yaptırmayan müşterilerimizi kabul etmeyeceğimiz kararı alınmıştır. Türkiye genelinde 81 il 114 adet kahveciler esnaf odası olarak bu kararı uygulayacağız. Eskişehir Kahveciler Esnaf Odası olarak halkımızdan 2'nci doz aşını olmayanların bir an önce olmasını, ailesi ve çevresi en mağdur olan esnafımızı düşünerek, bu aşıları yaptırmalarını oda olarak tavsiye ediyoruz. Eskişehirli vatandaşları aşı konusunda duyarlı olup, Türkiye'ye örnek olmasını bekliyoruz.”

Bahadır Turgut



