Eskişehir'de 4 araçta 63 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerinin il genelinde yabancı uyruklu şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Çevreyolu güzergâhında şüphe üzerine 4 araç durduruldu. Araçlar içerisinde yakın zamanda Suriye'den sınır illerine yasal olmayan yollarla giriş yaptığı ve batı sınır illerine gitmek istediği belirlenen 63 düzensiz göçmen yakalandı. Dört yabancı uyruklu organizatör araç sürücüsü hakkında Göçmen Kaçakçılığı suçundan adli tahkikat başlatıldı, düzensiz göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olaya karışan araç sürücülerine toplamda 33 bin 127 TL idari para cezası uygulandı ve araçlar ise trafikten men edildi.