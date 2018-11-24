Eskişehir'de 4 gollü beraberlik

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada sağ kanatta topla buluşan Fıratcan'ın ceza sahasına yaptığı yerden orta sonucu topla buluşan Halil'in şutu, son anda savunmaya çarparak dışarı çıktı.

24. dakikada defansın yaptığı hata sonucunda topu kazanan Dos Martires, ağları sarstı. 0-1

31. dakikada Ümreniyespor'un kullandığı korner sonucu Ondele Appindangovye'nin kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

35. dakikada Mevlüt'ün uzun pası sonucu topla buluşan Feyzi Yıldırım, karşı karşıya kaldığı kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruş ile skoru dengeledi. 1-1

39. dakikada Fıratcan'ın sağ çaprazdan çektiği şut sonucu kaleciden dönen topu Alperen Kocabaş ağlara gönderdi. 2-1

50. dakikada Clement Madinda ceza sahası dışından çektiği sert şut ile takımını beraberliğe taşıyan golü attı. 2-2

53. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Fıratcan Üzüm'in çektiği şut, az farkla dışarı çıktı.

76. dakikada Eskişehirspor savunmacısı Mevlüt Çelik, kontraya çıkan Ümraniyesporlu oyuncuya yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

KÜNYE

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Caner Ak, Deniz Turgut, Furkan Ürün

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Tolga Yakut (Talha Erdoğan dk. 71), Alperen Kocabaş, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (İsmail Oykun dk. 78), Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner, Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm (Bedirhan Altunbaş dk. 84 ?)

Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Kaan Gül, Furkan, Metehan

Yardımcı Antrenör: Levent Zorluer

Ümraniyespor: Burak, Appindangoye, Vasilogiannis (Atabey dk. 73), Martires, Emircan Altıntaş (Diabang dk. 84 ?), Serkan , Alaaddin, Recep Aydın (Bahadır dk. 45), Merthan Açıl, Mücahit Albayrak, Madinda

Yedekler: Metin Erol, Timur Temeltaş, Karahan Yasir Subaşı, Tarık Tekdal

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Goller: Dos Maritren (dk. 24), Clement Madinda (dk. 50) (Ümreniyespor), Feyzi Yıldırım (dk. 35), Alperen Kocabaş (dk. 39) (Eskişehirspor)

Kırmızı Kartlar: Mevlüt Çelik (dk. 76) (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: Fıratcan Üzüm (Eskişehirspor), Merthan Açıl, Bahadır Taşdelen, Serkan Göksu (Ümraniyespor)

Burak Tekin - Ersin Gökdağ