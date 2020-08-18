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Eskişehir'de 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama

Eskişehir'de 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama
Eskişehir'de 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama

Eskişehir'de Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirildi.

Eskişehir İl Umumi Fıfzıssıha Kurulu tarafından alınan kararların belirtildiği açıklmada; "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın dernek ve kooperatif gibi sivil toplum kuruluşlarının etknilik ve toplantıları, düğün, cenaze, pazar yeri, sosyal faaliyetler, alışveriş merkezi, çay bahçesi, kafe, kıraathane, piknik alanları, asker uğurlamaları gibi kalabalık alanlara girmelerinin yasaklanmasına, toplu taşıma araçlarını 7.00-9.00 ile 17.00-19.00 saatleri arasında kullanmamaları yönünde uyarı ve bilgilendirme çalışmaları yapılmasına, taziye çadırı ve taziye evi gibi alanlarda toplanma başta olmak üzere her türlü taziye ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verildi" ifadelerine yer verildi.

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