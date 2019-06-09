Eskişehir'de aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı

Eskişehir'de gün içerisinde etkili olan güneş ve sıcak hava, akşam saatlerinde yerini yağmura bıraktı. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Aralıklarla etkisini arttıran sağanak yağışta önceden tedbir alan Eskişehirliler şemsiyelerinin altına girerken, hazırlıksız yakalanan vatandaşalar ise kapalı alanlara ve dükkan tentelerine sığındı. Yağmur bulutlarının esir aldığı kentte yağış etkisini azaltsa da, tekrar başlayabilme olasılığına karşı vatandaşlar önlemlerini aldı.

Hava sıcaklıkları düşüyor

Öte yandan meteorolojiden alınan verilere göre, Eskişehirlileri yağmurlu bir hafta bekliyor. Pazartesi gününden itibaren yağışlı bir havanın etkisi altına girecek Eskişehir'de hava sıcaklıkları ise 24 derecelere kadar düşecek. Ayrıca Eskişehir'de bugün etkisini gösteren yağışın gece geç saatlere kadar devam edeceği öğrenilirken, yetkililer vatandaşların tedbirli olması gerektiği konusunda da uyarılarda bulundu.