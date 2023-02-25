Eskişehir'de dün geceki silahlı saldırı

Gece saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Caddesi'ndeki börekçinin önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Ağır yaralanan Zeynel Murat Göksu'nun (23), börekçi dükkânının önünde arkadaşlarıyla birlikte börek yediği sırada yakınlarda bulunan bir kişiye ateş açılması sonucu göğsüne 3 mermi isabet ettiği öğrenildi. Saldırıda silah seslerini duyarak dükkânın önüne çıkan börekçinin sahibi Necdet B. ise mermilerden birinin ayağına isabet etmesiyle yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Zeynel Murat Göksu'nun hayati tehlikesini sürdüğü öğrenildi.

“Yakınımızda taksi bekleyen birine ateş açıldı”

Saldırı esnasında olay yerinde bulunan Göksu'nun arkadaşı Oğuzhan Orhan, “4 arkadaş oturup sohbet ediyorduk. Her gün gittiğimiz yerdi. Telefonla konuşan bir adam geldi. Taksi ziline bastı. Taksi zili yakınımızdaydı. Zaten hiç tanımadığımız biriydi. O sırada gelen bir araçtan adama doğru ateş açıldı. Silah sesleriyle beraber şahıs bizim yanımıza geldi. Birisi 'Yere yatın' diye bağırdı. Biz ne olduğunu anlamadık ve kaçmaya başladık. Sonra mermilerin arkadaşımıza isabet ettiğini anladık” ifadelerini kullandı.

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