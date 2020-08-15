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Eskişehir'de ekmek zammının uygulanacağı yeni tarihi belli oldu

Eskişehir'de ekmek zammının uygulanacağı yeni tarihi belli oldu
Eskişehir'de ekmek zammının uygulanacağı yeni tarihi belli oldu

Eskişehir’de fırıncılar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle bugün uygulanmayan ekmek zammının, 17 Ağustos Pazartesi günü başlanmasına karar verildiği bildirildi.

15 Ağustos tarihi itibarı ile uygulamaya konulacağı açıklanan ekmek zammı kararı, un fiyatındaki ani artış yüzünden esnaf arasındaki bazı anlaşmazlıklar sebebi ile bugün uygulanmamıştı. Konu ile ilgili yapılacak toplantıda, belirlenen zam oranında değişiklik yapılıp yapmayacağı ve ne zaman uygulanmaya başlanacağının karara bağlanması bekliyordu. Bugün öğleden sonra gerçekleşen toplantıda, daha önce belirtilen 200 gramlık beyaz ekmeğe getirilen yüzde 20'lik zam oranında bir değişiklik yapılmazken, yeni fiyatın pazartesi günü itibaren uygulanması kararlaştırıldı.

Alınan bu karar doğrultusunda Eskişehir halkı, 17 Ağustos tarihinden itibaren, 200 gramlık beyaz ekmeği artık 1 lira 25 kuruşun yerine 1 lira 50 kuruştan satın alacaklar.

Moshıur Rahman
 

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