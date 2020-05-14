Eskişehir'de esrarengiz patlama!

Kentin büyük bölümünde duyulan patlama sesi akşama doğru saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Sesi duyan birçok vatandaş hemen 155 Polis İmdat ve 110 İtfaiye İhbar hatlarını aradı. Onlarca çağrı alan hatların hemen hepsinde vatandaşlar, kendi sokaklarında patlama olduğunu öne sürdü. Ancak ekiplerin gittiği bazı adreslerde somut bir olaya rastlanmadı.

Öte yandan patlamanın tüm Eskişehir genelinde duyulması, akıllara geçmiş yıllarda da yaşanan askeri uçakların ses hızını aşması nedeniyle meydana gelen 'Sonik' patlamayı getirdi. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.