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Eskişehir'de feci kaza

Eskişehir'de feci kaza
Eskişehir'de feci kaza

Eskişehir’de geçtiğimiz günlerde yaya geçidini kullanarak karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 çocuk annesi kadına bir otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, 19 Nisan tarihinde Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan Alanönü Tramvay Durağının yanındaki trafik ışıklarında meydana geldi. Tayime D. (26), yaya geçidinin bulunduğu trafik ışıklarında karşıya geçmek için bir müddet bekledi.

Birkaç aracın kendisine yol vermesi üzerine karşıya geçmeye kalkan 2 çocuk annesi genç kadına, H.A. (67) yönetimindeki 26 JKC 45 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonucunda ağır yaralanan genç kadın, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakımda tedavi altına alınan talihsiz kadın, yaklaşık 1 haftadır yaşam mücadelesi veriyor.

Öte yandan kaza anı ise, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinden, kazaya karışan aracın hangi trafik ışığı yanarken geçmeye çalıştığı anlaşılamazken polisin inceleme ve araştırması sürüyor.  

Çağatay Gür - Mustafa Kaplan

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