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Eskişehir'de gökyüzünde görülen ışık merak uyandırdı

Eskişehir'de gökyüzünde görülen ışık merak uyandırdı
Eskişehir'de gökyüzünde görülen ışık merak uyandırdı

Eskişehir'de Elon Musk'a ait Starlink uyduları gökyüzünde ışıklı zincir şeklinde görüldü. Bu durumdan habersiz olan vatandaşlar gördüğü ışığı gizemli olarak değerlendirirken o anlar kameraya yansıdı.

Mihalıççık ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi'nde gökyüzünde beliren ışık vatandaşlar tarafından merakla karşılandı. Elon Musk'a ait Starlink uydularının uzaya fırlatıldığından habersiz olan vatandaşlar durumu gizemli olarak karşılarken o anlar amatör kamera ile kayda alındı.

Bahadır Turgut

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