Eskişehir'de gökyüzünde görülen ışık merak uyandırdı

Mihalıççık ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi'nde gökyüzünde beliren ışık vatandaşlar tarafından merakla karşılandı. Elon Musk'a ait Starlink uydularının uzaya fırlatıldığından habersiz olan vatandaşlar durumu gizemli olarak karşılarken o anlar amatör kamera ile kayda alındı.

Bahadır Turgut