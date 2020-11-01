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Eskişehir'de görev yapan Fatma öğretmen ile eşi İzmir depreminde hayatını kaybetti

Eskişehir'de görev yapan Fatma öğretmen ile eşi İzmir depreminde hayatını kaybetti
Eskişehir'de görev yapan Fatma öğretmen ile eşi İzmir depreminde hayatını kaybetti

Eskişehir'de bir çok okulda Türk Dili ve Edebiyatı dersi öğretmenliği yaptıktan sonra memleketi İzmir'e yerleşen Fatma Nihal Nayman ve eşi emekli Astsubay Özkan Nayman'ın yaşanan depremde hayatını kaybetmesi meslektaşlarını da çok üzdü

Eskişehir'de 100.Yıl İlköğretim Okulu, Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi, Eskişehir Anadolu Lisesi, Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi ve Beyhan Rıfat Çıkılıoğlu Anadolu Lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği yaptıktan sonra memleketi İzmir'e yerleşen Fatma Nihal Nayman ile eşi Astsubayı Özkan Nayman, İzmir depreminde hayatlarını kaybetti. Cenazeleri bugün öğle namazını müteakip Tire Büyükkale köyünde defnedildi.
Bornova Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Emrah Apartmanı'nda yaşayan Nayman çiftinin vefatı Eskişehir'deki meslektaşlarını da çok üzerken Cumhuriyet Lisesi Müdürü Semih Yavuz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yaşananları anlatıp üzüntülerini dile getirdi.

Bu arada Nayman çiftinin Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan oğulları Emre Nayman'ın enkazdan sağ çıkartılması sevinç kaynağı oldu.

Selçuk Manaz
 

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