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Eskişehir'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 5 kişi yaralandı

Eskişehir'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 5 kişi yaralandı
Eskişehir'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 5 kişi yaralandı

Eskişehir’de cipin çarpması sonucu devrilen minibüste 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Bugün sabah saatlerin Odunpazarı İlçesi Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde'de meydana gelen kazada, kavşağa kontrolsüz giriş yapan minibüs ile cip çarpıştı. Yakınlardaki bir fabrikanın işçilerini taşıyan minibüs, çarpışmanın etkisiyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu minibüste bulunan 5 işçi hafif şekilde yaralandı. Yaralı işçilerin tedavileri, olay yerinde yapıldı.

Ali Furkan Çetiner

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