Eskişehir'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 5 kişi yaralandı

Bugün sabah saatlerin Odunpazarı İlçesi Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde'de meydana gelen kazada, kavşağa kontrolsüz giriş yapan minibüs ile cip çarpıştı. Yakınlardaki bir fabrikanın işçilerini taşıyan minibüs, çarpışmanın etkisiyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu minibüste bulunan 5 işçi hafif şekilde yaralandı. Yaralı işçilerin tedavileri, olay yerinde yapıldı.

Ali Furkan Çetiner

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