İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehir'de kartpostallık kar manzaraları

Eskişehir'de kartpostallık kar manzaraları
Eskişehir'de kartpostallık kar manzaraları

Eskişehir dün gece başlayan ve sabaha kadar süren kar yağışı, özellikle yüksek kesimleri tamamen beyaza bürüdü.

Eskişehir’de kartpostallık kar manzaraları - Foto Galeri

Eskişehir'de hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla birlikte kar yağışı etkili oldu. Sabaha kadar devam eden kar yağışı, kent merkezini beyazla kapladı. Kent merkezinin yanı sıra yüksek kesimlerde oluşan bembeyaz örtü, seyir zevki yüksek manzaralar oluşturdu. Yükseklere daha yoğun bir şekilde yağan kar yağışı sonrasında ortaya çıkan kartpostallık orman ve yol görüntüleri, havadan görüntülendi. Eskişehir'i kuşbakışı izleme şansı sunan bin 200 rakımlı Bozdağ'da kar eşsiz güzellikler sundu.

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre hava sıcaklığının hafta sonundan itibaren artacağı, kar yağışının da yerini yağmura bırakacağı öğrenildi.  

Kadir Arslan - Burak Tekin


 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.