Eskişehir'de kartpostallık kar manzaraları

Eskişehir'de hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla birlikte kar yağışı etkili oldu. Sabaha kadar devam eden kar yağışı, kent merkezini beyazla kapladı. Kent merkezinin yanı sıra yüksek kesimlerde oluşan bembeyaz örtü, seyir zevki yüksek manzaralar oluşturdu. Yükseklere daha yoğun bir şekilde yağan kar yağışı sonrasında ortaya çıkan kartpostallık orman ve yol görüntüleri, havadan görüntülendi. Eskişehir'i kuşbakışı izleme şansı sunan bin 200 rakımlı Bozdağ'da kar eşsiz güzellikler sundu.

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre hava sıcaklığının hafta sonundan itibaren artacağı, kar yağışının da yerini yağmura bırakacağı öğrenildi.

Kadir Arslan - Burak Tekin



