Eskişehir'de korkutan yangın!

Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi Tekiz Sokak'taki 4 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Bir süre sonra çıkan alevler binanın dışında bulunan bacadan alt katlara yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri emniyet şeridiyle olay yerinin güvenliğini sağladı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, binada ise maddi hasar meydana geldi. İtfaiyenin soğutma çalışması sürüyor.

Abdullah Güçlü

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