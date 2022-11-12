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Eskişehir'de motosiklet hırsızları yakalandı

Eskişehir'de motosiklet hırsızları yakalandı
Eskişehir'de motosiklet hırsızları yakalandı

Eskişehir’de motosiklet hırsızlığı yaptığı tespit edilen 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT Dedektif Timlerince, Seyitgazi Yazıdere Mahallesinde U.P isimli şahsın motosikletinin çalınması olayı ile ilgili olarak çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde olayın; 26 TK plakalı araçla O.A,V.G ve Ö.D. isimli (3) şüpheli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Erhan Can
 

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