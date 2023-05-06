Eskişehir'de motosikletli kurye ile otomobil çarpıştı, 1 yaralı

Kaza, Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Balsu Bulvarında meydana geldi. Yıldırım Beyazıt İlköğretim Okulu yakınlarında iddiaya göre, motosikletli kurye kontrolsüz geçişi esnasında otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucunda motosikletli kurye sürücüsü hafif yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis Ekipleri gönderildi. Yaralanan motosikleti kurye sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Öte yandan, kazanın olduğu bölgede yaşayan vatandaşlar, Balsu Bulvarı'nda sürücülerin aşırı hız yaptıklarını, kavşaklara trafik ışıkları koyulmasını istediklerini ifade ettiler.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.