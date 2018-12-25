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Eskişehir'de okullar tatil | Eskişehir'de 26 Aralık okullar tatil mi?

Eskişehir'de okullar tatil | Eskişehir'de 26 Aralık okullar tatil mi?
Eskişehir'de okullar tatil | Eskişehir'de 26 Aralık okullar tatil mi?

Eskişehir'de yoğun kar yağışı dolayısıyla eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini giderek artırdı. Kent merkezinin yanı sıra ilçe merkezinde de etkili olan kar yağışı olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 26 Aralık Çarşamba günü yarın tatil edildi. Eskişehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde görülen olumsuz hava şartları nedeniyle, şehir merkezi ve tüm ilçelerimizde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Aralık Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda, eğitime bir gün ara verilmiştir. Bu kapsamda, engelli ve hamile kamu görevli personeli de bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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