İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eskişehir'de sağanak hayatı felç etti, bazı araçlar suda mahsur kaldı

Eskişehir'de sağanak hayatı felç etti, bazı araçlar suda mahsur kaldı
Eskişehir'de sağanak hayatı felç etti, bazı araçlar suda mahsur kaldı

Eskişehir’i etkisi altına alan sağanak kent merkezine yakın bölgelerde hayatı adeta felç etti. Yağış nedeniyle nehre dönen yollarda bazı araçlar mahsur kaldı.

Eskişehir'de sağanak hayatı felç etti, bazı araçlar suda mahsur kaldı - Tıkla İzle

Öğleden sonra Eskişehir'in kent merkezini etkisi altına alan sağanak Organize Sanayi Bölgesi'nde mağduriyete neden oldu. Altyapının yetersiz kaldığı bölgede oluşan su birikintileri bazı araçların ilerlemesine engel olurken, bazılarının ise suyun içinde mahsur kalmasına sebep oldu. Su ile kaplanan yollardan dolayı uzun araç kuyrukları oluştu. Belediye ekipleri biriken suyu tahliye edebilmek için yoğun bir şekilde çalıştı. Yoğun su birikintisi içinde kalıp, bozulan araçlar, çekici yardımıyla bulundukları bölgeden çıkartıldı.

Bahadır Turgut - Batuhan Kılıç

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.