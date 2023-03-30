Eskişehir'de taksi ile otomobil çarpıştı

Kaza, Şair Fuzuli Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 T 0130 plakalı taksi, seyir halindeyken önünde bulunan 26 BR 943 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksinin ön tamponunda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrasında araç sürücülerinde herhangi bir yaralanma yaşanmazken, caddede araç trafiği bir süre aksadı. İki araçta da hasar tespit çalışmalarının yapılmasının ardından caddede trafik akışı normale döndü.

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