İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehir'de tedbirsiz gece kalabalıkları

Eskişehir'de tedbirsiz gece kalabalıkları
Eskişehir'de tedbirsiz gece kalabalıkları

Eskişehir’in gece kalabalıklarında maske ve sosyal mesafenin göz ardı edildiği görüntüler endişe uyandırıyor.

Yaz ayları ile birlikte kentin bazı bölgelerinde gece hareketliliği artarken, kalabalıklar ilerleyen saatlere kadar eğlence mekanlarını dolduruyor.

Genelde hafta sonları oldukça kalabalık geçen Eskişehir'in Barlar sokağında, Korona virüs (COVİD-19)'a karşı tedbirler pek dikkate alınmıyor. Çoğunluğu gençlerden oluşan bu kalabalık gruplar, hafta sonu eğlencesi için geldikleri Barlar sokağın hareketli ortamında maska takma ve sosyal mesafe gibi tedbirleri unutuyorlar. Gençlerin bazılarının maske takmadığı, çoğunluğun ise sosyal mesafeye pek de aldırış etmediği gözleniyor. Fotoğraf karelerine yansıyan bu görüntüler Korona virüsün yayılması konusunda endişe uyandırıyor.

Jamshıd Wakılı
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.