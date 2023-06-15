Eskişehir'de tır kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Kaza, bugün sabah 05:45 sularında Eskişehir-Bursa kara yolu Batıkent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde bulunan akaryakıt istasyonuna girmekte olan Serhat S. yönetimindeki 42 AGY 210 plakalı tıra, Cebrail Ö. idaresindeki 16 ACY 130 plakalı tır arkadan çarptı. Kaza sonucu arkadan çarpan tırın şoför kabini iki dorse arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dorseler arasında sıkışan sürücü Cebrail Ö. ile yolcular Batuhan T., Turhan D. ve Şükriye Ö. itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yaralı olarak kurtarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan tır sürücü Cebrail Ö.'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ali Furkan Çetiner

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