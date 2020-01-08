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Eskişehir'de trafik kazası: 2 ölü

Eskişehir'de trafik kazası: 2 ölü
Eskişehir'de trafik kazası: 2 ölü

Eskişehir-Seyitgazi karayolunda meydana gelen trafik kazasında biri genç avukat olmak üzere iki kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Enes Duman idaresindeki 26 FF 528 plakalı otomobil, kar yağışı sebebiyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaymaya başladı. Karşı şeride geçen otomobil, 26 E 2804 plakalı Mesut K. İdaresindeki belediye yolcu otobüsüne çarptı. Kaza sonrasında çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Acil Servis ekipleri yaralıları, yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (ESOGÜ) Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Enes Duman ve araçta bulunan Eskişehir Barosuna kayıtlı genç ve başarılı avukatlardan Cemre Parmaksız hayatını kaybetti.
Kaza sonrasında jandarma ekipleri yolu bir süre trafiğe kapattı. Yapılan incelemeler sonucu araçlar trafikten kaldırılarak yol tek şerit olarak devam etti.

Burak Tekin - Aydın Sarıoğlu
 

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