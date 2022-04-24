Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Zafer ve Emek mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapan ekipler; Ş.K, E.A, O.G, H.K. ve B.T. adlı 5 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 50,44 gram metamfetamin, 399,61 gram bonzai, 2 hassas terazi, 4 tabanca ve 6 fişek ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 90 lira ele geçirildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden; O.G., E.A, Ş.K ve H.K. tutuklanırken, B.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.