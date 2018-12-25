İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehir'de yoğun kar yağışı

Eskişehir'de yoğun kar yağışı
Eskişehir'de yoğun kar yağışı

Eskişehir kent merkezinde yoğun şekilde yağan kar sevinçle karşılandı.

Eskişehir'de birkaç gündür soğuk giden hava yerini önce yağmura ardından da kara bıraktı. Saat 15.00 sıralarında başlayan kar yağışı önce yüksek kesimlerde ardından kent merkezinde etkili oldu. Lapa lapa kar yağdığını gören vatandaşlar durumu mutlulukla karşılarken, sürücüler de daha dikkatli ve tedbirli davrandı. Bazı vatandaşlar kar yağışından korunmak için şemsiyelerle sokağa çıkarken, bazıları vatandaşlar ise, kar altında cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti.

Öte yandan meteorolojiden edinilen bilgiye göre, kent merkezinin yanı sıra yükseklerde de etkili olan kar yağışının belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Mustafa Kaplan - Çağatay Gür
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.